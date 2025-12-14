DOLAR
Kırıkkale'de Virajda Takla: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale Irmak Virajlar mevkiinde virajı alamayan otomobil takla attı; aynı aileden 3 kişi yaralandı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:12
Kırıkkale'de Virajda Takla: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak Virajlar mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil virajı alamayarak takla attı ve hurdaya döndü.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 71 AEA 714 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.U. ile A.U. ve F.U. yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve Son Durum

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Hurdaya dönen otomobil, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

