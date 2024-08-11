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Kırıkkale Valisi Makas'tan Anlamlı Destek

Şehit kardeşine sünnet düğünü için makam aracı tahsis eden Kırıkkale Valisi Makas, örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:13
Kırıkkale Valisi Makas'tan Anlamlı Destek

Kırıkkale Valisi'nden Anlamlı Destek

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sünnet düğünü düzenleyen şehit kardeşi Özgür Alp Mutlu'ya özel bir jestte bulundu. Vali Makas, 2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen bir operasyonda şehit düşen sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi için makam aracını tahsis etti.

Şehit Ailesi Onurlandırıldı

Makam aracı, Türk bayrağı ve balonlarla süslenerek Özgür Alp Mutlu ve ailesinin konvoy eşliğinde şehir turu atması için hazırlandı. Sünnet etkinliği sırasında, şehidin Kırıkkale Şehitliği'ndeki kabri de unutulmadı; burada Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Aileden Teşekkür Mesajı

Şehidin annesi Hatice Mutlu, devlet yetkililerinin her daim yanlarında olduğunu ifade ederek, "Bugün oğlumun sünnet düğünü vardı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın makam aracını oğluma sünnet arabası için tahsis etmesi bizi sevindirdi. Oğlum ve bizler için bu jesti için vali beye teşekkür ederim." dedi.

Protokoldan Katılım

Sünnet programına Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, çeşitli protokol üyeleri, şehidin aile yakınları ve davetliler de katılım sağladı. Bu özel gün, hem şehidin anılması hem de ailenin onurlandırılması açısından önemli bir etkinlik oldu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı...

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti. Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı...

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti. Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı...

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti. Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı...

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti. Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı...

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti. Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.

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