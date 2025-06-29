Kırım Tatar Milli Bayrak Günü'nde Kürşad Zorlu'dan Önemli Mesajlar

Kırım Tatar Milli Bayrak Günü'nde Kürşad Zorlu Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Etrafımız ateş çemberi ama çok şükür güçlü liderimizin savunma sanayisinde ve güvenlik mimarisinde ülkemizi getirdiği o güzel nokta, bugün Türkiye'mizi o ateş çemberinden koruyan bir alanı bizlere sunuyor." dedi.

Kırım Tatarı Olmanın Ayrıcalığı

Etkinlikte oğlu Kağan ile birlikte Kırım halk oyunları gösterisini izleyen Zorlu, eşinin Kırım Tatarı olduğunu hatırlatarak, "Ben burada misafir değil ev sahibiyim, Kırım'ın damadıyım, böyle bir ayrıcalığımız var." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyasındaki Uyanış

Zorlu, Türk dünyasında son dönemde yaşanan uyanışa dikkat çekerek, "Türk devletleri uluslararası düzeyde güçlü bir konuma geldi. Sekiz Türk devleti, adında 'Türk' olan bir teşkilat bünyesinde uluslararası hüviyet kazandı ve dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden biri haline geldi. Yıllar önce bir hayaldi, bugün gerçeğe dönüştü." dedi.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın Önemi

23 Şubat'ta kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın hem Türk devletleri arasındaki ilişkileri hem de soydaş topluluklar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla faaliyet göstereceğini belirten Zorlu, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal de bir Kırım Tatarıdır ve bu görev için büyük bedeller ödemiştir. Kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi

Zorlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkat çekerek, "Bakın etrafımız ateş çemberi ama çok şükür güçlü liderimizin savunma sanayisinde ve güvenlik mimarisinde ülkemizi getirdiği o güzel nokta bizlere sunuyor. Bu çok kıymetli, bunun kıymetini bileceğimize inanıyorum." dedi.

Barış ve Diplomasi Vurgusu

Son olarak Türkiye'nin bölgede barışı tesis etme sorumluluğunu üstlendiğini belirten Zorlu, "Ukrayna-Rusya savaşında da Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle diplomasi çabaları İstanbul'da başlatılan sürecin başarıya ulaştırılacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kırım Gelişim Vakfı tarafından düzenlenen "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" etkinliği kortej yürüyüşü ile başladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kırım Gelişim Vakfı tarafından düzenlenen "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" etkinliği kortej yürüyüşü ile başladı.