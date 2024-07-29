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Kırkağaç'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:20
Kırkağaç'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangın, Kırkağaç Ormanlık Alanında Başladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yerleşim birimlerine tehlike oluşturmadan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Müdahaleler Hızla Gerçekleştiriliyor

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde müdahaleye başlandı. Yangının söndürülmesi için bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, çeşitli araçlarla yangına müdahale etmekte ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etmektedir.

Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kaynaklar seferber edilmiş durumda. Yangınla ilgili gelişmeler, ilgili kurumlar tarafından takip edilmektedir.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

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