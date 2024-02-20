Kırklareli'de 19'u hükümlü olmak üzere 42 şüpheli ele geçirildi: Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirtildi

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve aralarında hapis cezasına çarptırılmış hükümlülerin olduğu şüpheliler yapılan denetimler sonucu ele geçirildi.

OPERASYONDA 42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında incelemeler yapan denetim ekipler tespit ettiği 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden 19'unun haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu bilgisine ulaşıldı.

19 hükümlü yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazısı tutuklanırken bazıları ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.