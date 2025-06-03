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Kırklareli’de Başıboş Atlar Toplandı ve Rehabilitasyona Alındı

Kırklareli'de başıboş dolaşan atlar, yoğun şikayetler üzerine toplanarak rehabilitasyon alanına götürüldü.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:26
Kırklareli’de Başıboş Atlar Toplandı ve Rehabilitasyona Alındı

Kırklareli’de Başıboş Atlar Toplandı

Kırklareli Belediyesince, kent merkezinde başıboş dolaşan atlar, rehabilitasyon alanına götürüldü. Belediye tarafından yapılan açıklamada, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, şehir merkezinde başıboş dolaşan atlarla ilgili yoğun şikayetlerin üzerine bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Trafik Güvenliği İçin Önlem Alındı

Şehir içindeki trafik düzenini, yaya güvenliğini ve kent yaşamını tehdit eden bu durumun önüne geçmek amacıyla ilgili ekiplerce başıboş atların toplandığı bildirildi. Toplanan atlar, Kırklareli Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı'na nakledildi.

Sahipli Atlar İçin Prosedür Belirlendi

Belediye açıklamasında, sahipli atlar için de sahiplerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurması gerektiği kaydedildi. Gerekli kontroller ve mikroçip uygulamasının ardından atların sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.

Yasal İşlemler Başlatılacak

Ayrıca, belirlenmiş alanların dışına çıkan ve atlarını başıboş bırakarak hem hayvanların hem de insanların can güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yönelik yasal işlemler başlatılacak ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Kırklareli Belediyesince kent merkezinde başıboş dolaşan atlar toplanarak rehabilitasyon alanına...

Kırklareli Belediyesince kent merkezinde başıboş dolaşan atlar toplanarak rehabilitasyon alanına götürüldü.

Kırklareli Belediyesince kent merkezinde başıboş dolaşan atlar toplanarak rehabilitasyon alanına...

Kırklareli Belediyesince kent merkezinde başıboş dolaşan atlar toplanarak rehabilitasyon alanına götürüldü.

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