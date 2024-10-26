Kırklareli'de Çiftçiden Anlamlı Cumhuriyet Kutlaması

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle dikkat çeken bir kutlama gerçekleştirdi.

Tarlada Cumhuriyet Mesajı

47 yaşındaki Tunçkol, tarlasına traktörünün pulluğu ile "Cumhuriyet 101 yaşında" yazısını bıraktı. Bu anlamlı çalışmasını görüntülemek üzere Anadolu Ajansı (AA) ekibi dron ile havadan takip etti.

Bir Gurur Hikayesi

Tunçkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle büyük bir sevinç ve gurur duyduğunu ifade etti. Türkiye topraklarının, şehitlerin fedakarlıkları ile kazanıldığını vurgulayan Tunçkol, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnetini dile getirerek, tarlasına bu yazıyı kazandırdığını söyledi.

Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağını belirten Tunçkol, "Cumhuriyet 101 yaşında" yazısını yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışma ile oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çiftçi Burak Tunçkol, tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çiftçi Burak Tunçkol, tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.