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Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı Recep Ç. gözaltına alındı. Olay detayları ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:16
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Kırklareli'de Şok Olay: Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Yakalandı

Kırklareli'nin Pınar Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, Recep Ç. (64) isimli zanlı, eşi Aysel Ç. (58) ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda onu baltayla öldürdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre, zanlı Recep Ç. İl Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine teslim oldu ve cinayeti işlediğini kabul etti. İhbar üzerine, polis ekipleri zanlının ikamet ettiği evde yaptıkları incelemede, Aysel Ç.'nin hareketsiz yattığını buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysel Ç.'nin başına aldığı balta darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Aysel Ç.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Recep Ç. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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