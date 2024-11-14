Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Kırklareli'de Şok Olay: Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Yakalandı

Kırklareli'nin Pınar Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, Recep Ç. (64) isimli zanlı, eşi Aysel Ç. (58) ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda onu baltayla öldürdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre, zanlı Recep Ç. İl Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine teslim oldu ve cinayeti işlediğini kabul etti. İhbar üzerine, polis ekipleri zanlının ikamet ettiği evde yaptıkları incelemede, Aysel Ç.'nin hareketsiz yattığını buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysel Ç.'nin başına aldığı balta darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Aysel Ç.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Recep Ç. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.