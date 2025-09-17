Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Kırklareli'deki IPARD III tanıtım toplantısında ülkenin 74 milyar dolarlık tarımsal üretimini ve yerinde işlemeyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:06
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Kırklareli'de IPARD III Tanıtım Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Kırklareli'nde düzenlenen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte bir otelde gerçekleştirildi.

Antalyalı: Kırklareli, Trakya'nın "yeşil cenneti"

Antalyalı konuşmasında Kırklareli'nin bereketli tarım topraklarının ülkeye değer kattığını, ilin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğini ve üreticilerin emeğinin katma değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca kadınları ve gençleri kendi işlerinin sahibi yaparak ekonomiye katkı sağlamaya yönelik destekleri ön plana çıkardıklarını ifade etti.

Programın amaçları ve ulaşılan sonuçlar

IPARD programlarının 2011 yılında başlatıldığını hatırlatan Antalyalı, programları kırsal kalkınmayı, üretim ve insanı merkeze alan planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttüklerini belirtti. Uygulamalarla hem üretimi hem de yerinde işleme ve pazarlamayı desteklediklerini, böylece tarım ve gıda zincirinin tüm halkalarını birbirine bağladıklarını vurguladı.

Antalyalı, programın sağladığı faydayı özetlerken şu değerlendirmeyi paylaştı: "Aslında ülkemizde bir üretim sorunu yok, ülkemiz 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Avrupa'da 1'inci konumdayız, dünyada 7'inci konumdayız." Antalyalı, temel hedeflerinin bu üretimi katma değerli ürünlere dönüştürerek üreticilere daha yüksek gelir sağlamak ve "doğdukları yerde doyar hale getirmek" olduğunu kaydetti.

Kırsal bölgelerde refahı artırma hedefiyle 14 yıldır yatırımcıları hibe programlarıyla desteklediklerini belirten Antalyalı, IPARD programının daha önce 42 ilde uygulandığını ve IPARD III dönemiyle birlikte artık 81 ilde başarıyla uygulanabildiğini ifade etti.

Yerel yetkililer ve bilgilendirme

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, ilin tarım ve hayvancılık ile bağlantılı sektörlerde her geçen gün gelişme kaydettiğini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise kentte yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde görevli Nihal Burhan IPARD programı ve desteklemeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Kırklareli'nde IPARD III Programı Tanıtım...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Kırklareli'nde IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Kırklareli'nde IPARD III Programı Tanıtım...

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa