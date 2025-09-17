Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Kırklareli'de IPARD III Tanıtım Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Kırklareli'nde düzenlenen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte bir otelde gerçekleştirildi.

Antalyalı: Kırklareli, Trakya'nın "yeşil cenneti"

Antalyalı konuşmasında Kırklareli'nin bereketli tarım topraklarının ülkeye değer kattığını, ilin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğini ve üreticilerin emeğinin katma değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca kadınları ve gençleri kendi işlerinin sahibi yaparak ekonomiye katkı sağlamaya yönelik destekleri ön plana çıkardıklarını ifade etti.

Programın amaçları ve ulaşılan sonuçlar

IPARD programlarının 2011 yılında başlatıldığını hatırlatan Antalyalı, programları kırsal kalkınmayı, üretim ve insanı merkeze alan planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttüklerini belirtti. Uygulamalarla hem üretimi hem de yerinde işleme ve pazarlamayı desteklediklerini, böylece tarım ve gıda zincirinin tüm halkalarını birbirine bağladıklarını vurguladı.

Antalyalı, programın sağladığı faydayı özetlerken şu değerlendirmeyi paylaştı: "Aslında ülkemizde bir üretim sorunu yok, ülkemiz 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Avrupa'da 1'inci konumdayız, dünyada 7'inci konumdayız." Antalyalı, temel hedeflerinin bu üretimi katma değerli ürünlere dönüştürerek üreticilere daha yüksek gelir sağlamak ve "doğdukları yerde doyar hale getirmek" olduğunu kaydetti.

Kırsal bölgelerde refahı artırma hedefiyle 14 yıldır yatırımcıları hibe programlarıyla desteklediklerini belirten Antalyalı, IPARD programının daha önce 42 ilde uygulandığını ve IPARD III dönemiyle birlikte artık 81 ilde başarıyla uygulanabildiğini ifade etti.

Yerel yetkililer ve bilgilendirme

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, ilin tarım ve hayvancılık ile bağlantılı sektörlerde her geçen gün gelişme kaydettiğini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise kentte yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde görevli Nihal Burhan IPARD programı ve desteklemeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

