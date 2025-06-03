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Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:16
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Kırklareli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 17 yaşındaki Erdem T. idaresindeki 59 AJK 694 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde Şerafettin Ü. (66) yönetimindeki 59 FA 881 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Sonrası Acil Yardım İhbarı

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedeni hakkında soruşturma başlattı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İstasyon Caddesi'nde bir motosiklet, otomobille çarpıştı....

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İstasyon Caddesi'nde bir motosiklet, otomobille çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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