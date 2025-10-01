Kırklareli'de Muhtar 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kırklareli Lüleburgaz'da 4. kattaki balkondan düşen Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer (49) olay yerinde hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:12
Kırklareli'de Muhtar 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kırklareli'de muhtar yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer (49), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki balkonundan düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuzer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yavuzer'in cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde 4. kattaki evin balkonundan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde 4. kattaki evin balkonundan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam