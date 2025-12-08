DOLAR
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı

Burdur'da S.S. (35) idaresindeki 07 FAT 21 plakalı araç, Gazi Caddesi'nde 2 otomobile çarpıp kaçtı; sürücü 2.26 promil alkollü yakalandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:43
Gazi Caddesi'nde gece yaşanan olayda sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Olay, gece saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. (35) idaresindeki 07 FAT 21 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken park halindeki iki otomobile çarptı ve olay yerinden kaçtı.

Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye yapılan alkol kontrolünde 2.26 promil alkol tespit edildi. Ekiplerle tartışan sürücü, 'ben kimseden kaçmam, öldürüyorsanız öldürün' diyerek olaya itiraz etti.

Kolluk kuvvetleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 26 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

