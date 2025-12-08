Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı

Jandarma, İstiklal Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İstiklal Mahallesi'ndeki E.T.G. adına kayıtlı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda ev sahibi E.T.G. ile adresteki M.Y., E.S., M.C.T. ve M.D. gözaltına alındı.

Evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 221 gram skunk, 20 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanılan 115 mililitre aseton ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T.G., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER