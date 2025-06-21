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Kırklareli'de Park Eden 7 Tır Sürücüsüne Ceza Kesildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır parkında bırakmayan 7 sürücüye toplamda 6 bin 951 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 16:22
Kırklareli'de Park Eden 7 Tır Sürücüsüne Ceza Kesildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, tır parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye para cezası kesildi. Sürücülere, 993’er lira olmak üzere toplamda 6 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park halinde bırakılan tırlarla ilgili kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, tır parkı dışında park edilen 7 tır tespit edildi ve sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Ekipler ayrıca, sürücülere tır parklarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar gereği, şehir merkezinde tırların park etmesinin can ve trafik güvenliği açısından oluşturduğu riskler nedeniyle, tırların yalnızca belirlenen iki bölgedeki tır parklarına park edilmesine izin verilmektedir.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye 993'er lira...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye 993'er lira olmak üzere toplam 6 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.

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