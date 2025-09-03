DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Kırklareli'de TIR'ın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Kırklareli Yayla Mahallesi'nde tırın çarptığı Dilek G. ağır yaralandı; sürücü Halil T. gözaltına alındı, yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:09
Kırklareli'de TIR'ın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Kırklareli'de TIR'ın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Yayla Mahallesi'nde trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Halil T. yönetimindeki 39 AEG 242 plakalı tır, Yayla Mahallesi Çamlık Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek G.'ye çarptı.

Tırın altında kalan Dilek G. ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü Halil T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kırklareli'nde yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kırklareli'nde yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
3
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
4
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
5
TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte
6
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
7
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter