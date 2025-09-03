Kırklareli'de TIR'ın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Yayla Mahallesi'nde trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Halil T. yönetimindeki 39 AEG 242 plakalı tır, Yayla Mahallesi Çamlık Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek G.'ye çarptı.

Tırın altında kalan Dilek G. ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü Halil T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

