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Kırklareli Kazandere Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e geriledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:08
Kırklareli Kazandere Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte

Kırklareli Kazandere Barajı'nda Alarm Verici Durum

Kırklareli ilinden İstanbul'a su tedarik eden Kazandere Barajı, doluluk oranının %8'e düşmesiyle dikkat çekiyor. Vize ilçesinde yer alan bu baraj, özellikle kuraklık koşulları nedeniyle ciddi bir su seviyesi kaybı yaşamakta.

Su Seviyesi ve Barajın Durumu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteye sahip Kazandere Barajı'nda su seviyesi %8 olarak belirlendi. Kuraklık koşulları, barajın bazı noktalarında çatlakların oluşmasına sebep oldu.

Kuraklık Etkisi

Uzun dönemli su ihtiyacını karşılamak için kritik öneme sahip olan Kazandere Barajı, bu düşük doluluk oranıyla kuraklık nedeniyle büyük bir tehdit altında. Barajdaki su kaynaklarının azalması, İstanbul'un su güvenliğini de tehlikeye atmaktadır.

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü....

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü....

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

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