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Kırklareli Longoz Ormanları'nda Kardelenlerle İlkbahar Keyfi

Kırklareli’nin Longoz Ormanları, kardelenlerle doğanın canlandığı anlara sahne oluyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:37
Kırklareli Longoz Ormanları'nda Kardelenlerle İlkbahar Keyfi

Kırklareli Longoz Ormanları'nda Doğanın Güzellikleri

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağaçlarından oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm alana yayılan ve içerisinde 5 göl barındıran İğneada Longoz Ormanları, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve zengin hayvan popülasyonu ile dikkat çekiyor. İlkbaharın gelmesiyle ormanlar, yeşil ve mor tonlarıyla kaplanmaya başladı.

Doğanın canlanmasıyla birlikte açan kardelenler, tabiata renk katıyor. Ormanları ziyaret eden doğa tutkunları, bu özel bitkilerin yarattığı güzelliğe tanıklık etme fırsatını buluyor.

Kardelenler, genellikle nemli ormanlık bölgelerde ve dere kenarlarında yetişmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının her mevsim birbirinden güzel olduğunu vurguladı. İlkbaharın gelişiyle ormanların canlandığını belirten Şen, yerli ve yabancı turistleri longoz ormanlarının eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti.

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük...

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda yeşil ve morun farklı tonlarına bürünmeye başladı. Doğanın canlanmasıyla açan kardelenler tabiata renk kattı. Ormanları ziyaret edenler kardelenlerin kattığı güzelliğe tanıklık ediyor.

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük...

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda yeşil ve morun farklı tonlarına bürünmeye başladı. Doğanın canlanmasıyla açan kardelenler tabiata renk kattı. Ormanları ziyaret edenler kardelenlerin kattığı güzelliğe tanıklık ediyor.

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