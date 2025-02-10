Kırklareli'nde 11 Köpek ve Bir Kuzunun Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kırklareli'nde Hayvan Ölümüne Soruşturma

Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ve bir kuzu ölü bulundu. Kent merkezinde yer alan Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek tespit edildi. Ayrıca, Vize ilçesi Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek daha ölü halde bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olaya ilişkin hemen bir soruşturma başlattı. Ölü bulunan köpeklerin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla, hayvanlar İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne otopsi için gönderildi.

Öte yandan, Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.