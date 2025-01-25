Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 14 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.