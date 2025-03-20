Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimlerde yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:09
Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Kırklareli sınırlarında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, göçle mücadele çerçevesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Düzensiz Göçmenler Dereköy ve Kofçaz'da Yakalandı

Jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdikleri kontrollerde toplamda 17 düzensiz göçmeni etkisiz hale getirdi. Yabancı uyruklular, ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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