Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor
Kırklareli sınırlarında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, göçle mücadele çerçevesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Düzensiz Göçmenler Dereköy ve Kofçaz'da Yakalandı
Jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdikleri kontrollerde toplamda 17 düzensiz göçmeni etkisiz hale getirdi. Yabancı uyruklular, ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.