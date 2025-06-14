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Kırklareli'nde Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Hastaya Hayat Verecek

58 yaşındaki beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, 3 hastaya umut olacak. Organ bağışı çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 13:20
Kırklareli'nde Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Hastaya Hayat Verecek

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki bir hastanın bağışlanan organları, üç farklı hastaya umut olmak için hazırlanıyor.

Evinde fenalaşarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hastanın, yapılan yoğun bakım müdahalelerine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organları bağışlama kararı almasıyla birlikte, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koordinasyonunda süreç başlatıldı.

Hastanın karaciğeri ve iki böbrek, İstanbul'dan gelen uzman ekiplerce gerçekleştirilen yaklaşık dört saatlik bir operasyonla alındı. Bu operasyon, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ile Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Emre Günay ve ekipleri tarafından başarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. Sevmiş, yaptığı açıklamada organ bağışlarının önemine dikkat çekerek, "Türkiye, dünyanın önemli organ nakli merkezlerinden biridir. Ancak, maalesef halen organ nakillerinin büyük bir kısmı canlı donörlerden gerçekleştiriliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz," dedi.

Doç. Dr. Günay ise beyin ölümü sonrası bağışlanan organların hayat kurtardığını belirterek, "Organların toprak olmak yerine birer cana dönüşmesi son derece değerlidir," ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Cerit, bugün sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını vurguladı. Hayatını kaybeden kişi için Allah'tan rahmet dileyen Cerit, aileye de duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kentte organ bağışını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini belirten Cerit, "Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum," dedi.

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya...

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya nakledilecek. Karaciğer ve iki böbrek, İstanbul'dan gelen uzman ekiplerce yaklaşık 4 saat süren operasyonla alındı.

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya...

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya nakledilecek. Karaciğer ve iki böbrek, İstanbul'dan gelen uzman ekiplerce yaklaşık 4 saat süren operasyonla alındı.

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