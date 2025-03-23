Kırklareli'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması

Kırklareli'nde Nevruz Bayramı Coşkusu

Kırklareli, Nevruz Bayramı'nı çeşitli eğlenceli etkinliklerle kutladı. Kırklareli Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca, belediyenin çocuk ve kadın ritim grubu gösterileri ile katılımcılara rengarenk anlar sunuldu.

Ateşin Üzerinden Atladılar

Etkinliklerin ardından, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut, geleneksel nevruz ateşini yakarak kutlamalara start verdiler. Başkan Bulut, ateşin üzerinden atlayarak, nevruzun simgelediği yeniden doğuş ve bahar coşkusunu katılımcılarla paylaştı. Etkinlik kapsamında çocuklara ayrıca uçurtma ve balon dağıtıldı.

Başkan Bulut'tan Anlamlı Mesaj

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Derya Bulut, Nevruz Bayramı'nın Türk milleti için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de bayram coşkusunu ve baharın gelişinin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Bulut, bu özel günün birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Kırklareli'nde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çocuklar yakışan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Kırklareli'nde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çocuklar yakışan nevruz ateşinin üzerinden atladı.