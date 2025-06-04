Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadelede 26 Operasyon Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonları

Kırklareli Valisi Uğur Turan, mayıs ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 26 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 15 kişinin tutuklandığını açıkladı. Vali Turan, düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bayramda Güvenlik Önlemleri

Kurban Bayramı'nın manevi ikliminde, vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Turan, güvenlik güçlerinin çeşitli terör ve suç örgütleriyle mücadele konusunda gösterdiği etkinliğe de değindi.

Operasyon Verileri

Vali Turan, güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığı, terör örgütleri, organize suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadelede hassasiyetle çalıştığını vurguladı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 26 araca el konulmuş ve 3 mobil göç noktasında 1266 kişi denetlendi.

Siber Suçlarla Mücadele

Ayrıca siber suçlarla ilgili mücadelede 797 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydeden Turan, bu konudaki kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığında düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.