Kırklareli'nde gıda denetimleri sürüyor

Merkezdeki toplu tüketim işletmeleri hedefte

Kırklareli'de gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, Kırklareli merkezindeki toplu tüketim işletmelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Denetimlerde özellikle son tüketim tarihleri, muhafaza ve hijyen şartları ayrıntılı biçimde kontrol edildi. Ekipler, satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunu yerinde tespit ediyor ve kayıt altına alıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüğe bağlı teknik ekiplerin il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik '5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde düzenli denetimler gerçekleştirdiğini vurguladı. Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Karaca, işletme sahiplerini yasal yükümlülüklere riayet etmeleri konusunda uyardı.

Karaca ayrıca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin süreceğini ve Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikâyetlere kısa sürede müdahale edildiğini sözlerine ekledi.

