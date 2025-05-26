Kırklareli'nde Jandarmadan Kaçan Araç Kaza Yaptı: 5 Düzensiz Göçmen Yaralandı

Kırklareli'nde Jandarmadan Kaçan Araç Kaza Yaptı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinin takip ettiği araç bir kaza sonucunda yaralara yol açtı. Olay, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe almasıyla başladı.

Dur İhtarı Sonrası Kaza

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan 34 KHR 484 plakalı SUV tipi araç, Pazarlı köyünde bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada, 5 düzensiz göçmen yaralandı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçmayı başardı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırarak müdahalede bulundu. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçan aracın kaza yapması sonucu 5 düzensiz göçmen yaralandı.