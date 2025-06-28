Kırklareli'nde Kaçak Köpek Ticareti: 12 Hayvan Koruma Altında

Kırklareli'nde Kaçak Köpek Ticareti İstismarı

Kırklareli'de gerçekleştirilen denetimlerde, 12 köpek kaçak ticarete konu olduğu gerekçesiyle koruma altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyünde izinsiz köpek ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Denetim Sonuçları

Belirlenen adrese düzenlenen denetim sırasında, hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilen bir depoda, kafesler içinde tutulmuş toplamda 12 köpek bulundu. Hayvanlar, koruma altına alınarak Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevine teslim edildi.

İdari Para Cezası

Kaçak hayvan ticareti yaptığı için şüpheli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamına alınarak 105 bin 274 lira idari para cezası ile cezalandırıldı.

Kırklareli'de kaçak olarak ticareti yapılan 12 köpek koruma altına alındı, şüpheli hakkında 105 bin 274 lira idari para cezası uygulandı.