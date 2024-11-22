Kırklareli'nde Kaçan Sürücü, İki Araca Çarptı
Kırklareli'nin Kocahıdır Mahallesi'nde yaşanan olayda, park halindeki iki otomobile çarpan 39 AAB 219 plakalı hafif ticari araç devrildi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.
Kaza, Murat Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sırasında, sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Polis ekipleri, sürücüyü bulmak için geniş çaplı bir araştırma başlatırken, devrilen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.