DOLAR
35,32 0,14%
EURO
36,55 0,27%
ALTIN
2.998,49 -0,48%
BITCOIN
3.417.105,32 -2,03%

Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde karlı yolda mahsur kalan 3 teknisyen, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:43
Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Kırklareli'nde 3 Teknisyen Kurtarıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde karlı yolda mahsur kalan 3 teknisyen, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahyatepe mevkisinde üç gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale eden Türk Telekom personeli, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalmıştı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Mahsur kalındığının bildirilmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Teknisyenler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu koordinesinde, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kurtarıldı. Bu süreçte ekiplerin hızlı müdahalesi, teknisyenlerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
2
Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti
3
Antalya'da Ölü Bulunan İranlı Kardeşlerin Cenazesi Teslim Alındı
4
Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
5
İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza
6
Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu