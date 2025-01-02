Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Kırklareli'nde 3 Teknisyen Kurtarıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde karlı yolda mahsur kalan 3 teknisyen, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahyatepe mevkisinde üç gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale eden Türk Telekom personeli, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalmıştı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Mahsur kalındığının bildirilmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Teknisyenler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu koordinesinde, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kurtarıldı. Bu süreçte ekiplerin hızlı müdahalesi, teknisyenlerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağladı.