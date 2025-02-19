Kırklareli'nde Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara

Kırklareli'nin Vize ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:58
Kırklareli'nde Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara

Kırklareli'nde Kış Koşulları Eğitimi Etkiliyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle iki köyde, taşımalı eğitime bugün ara verildi. Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Sürücülere Uyarı

Ayrıca, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Yetkililer, yol güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyor.

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