Kırklareli'nde Kar Yağışı Ulaşımı Zorluyor

Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Etkisini Artırıyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı, bu sabah itibarıyla yoğunluğu artırdı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Ulaşım Durma Noktasında

Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Yolda kalan bazı araçlar, Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgedeki kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşması, yolların kapanmasına sebep oldu.

Hava Durumu ve Kar Yağışı Beklentileri

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve tedbirlerini almaları önem arz ediyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.