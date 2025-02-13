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Kırklareli'nde Kripto Para ile Uyuşturucu Ticareti: 6 Sanığa Dava Açıldı

Kırklareli'nde kripto para aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 sanığa dava açıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:02
Kırklareli'nde Kripto Para ile Uyuşturucu Ticareti: 6 Sanığa Dava Açıldı

Kırklareli'nde Kripto Para ile Uyuşturucu Ticareti Davası

Kırklareli'nde, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kripto para karşılığında uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 6 sanık hakkında dava süreci başladı.

Sanıklar ve İddianame

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar Barış K, Emircan A, Emircan K, Halil G, Özgür A ve Şahatay Ç hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mali Suçlar Raporu

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, kripto cüzdan varlıklarının hizmet sağlayıcılarıyla kaydedilen kişilere dair bilgiler yer aldığı belirtilmiştir.

Uyuşturucu Ticareti Faaliyetleri

Bunun yanı sıra, anlık mesajlaşma uygulamasındaki kanalda yapılan açık kaynak araştırmalarında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve ürünlerin kargo ile teslim edildiği tespit edildi. Sanıkların, kargo gönderimleri sırasında kimliklerini gizlemek için çeşitli önlemler aldığı da raporda vurgulandı.

Kargo Teslimatı ve Geri Bildirim

Kargo teslim alan kişilerin, elde ettikleri uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını aynı anlık mesajlaşma kanalı üzerinden geri bildirim olarak paylaştıkları da MASAK raporunda yer aldı.

Emniyet Operasyonları

İddianamede, mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yapılan gönderimlerin takibinin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirildi. Barış K, Emircan A, Emircan K, Halil G, Özgür A ve Şahatay Ç'nin adreslerine yönelik yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtiliyor.

Hapis Cezası İle Yargılama

Sanıklar, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

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