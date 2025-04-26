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Kırklareli'nde Kuraklığa Dayanıklı Sorgum Tohumu Dağıtıldı

Kırklareli'nde 89 çiftçiye kuraklığa dayanıklı sorgum otu tohumu verildi. Dağıtım, iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:52
Kırklareli'nde Kuraklığa Dayanıklı Sorgum Tohumu Dağıtıldı

Kırklareli'nde Çiftçilere Kuraklığa Dayanıklı Sorgum Tohumu Dağıtıldı

Kırklareli'de 89 çiftçiye, yüzde 75 hibe desteği ile kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreni, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan'ın Mesajları

Programda konuşan Vali Uğur Turan, tarımın önemine dikkat çekerek, "Toprağımız çok kıymetli. Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğine bağlı ciddi adımlar atıyor" ifadelerini kullandı. Vali, kuraklığa dayanıklı sorgum üretiminin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca'nın Açıklamaları

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise, çiftçilerin yerli ve milli bitkilere yönelmesini önerdi. Karaca, "Küresel iklim değişikliği, tarım sektörünü doğal afetlere daha açık hale getirdi" diyerek, kuraklık gibi sorunlara karşı alternatif ürünlerin önemine değindi.

Karaca, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık açısından sorgum üretiminin önemli olduğunu belirtti. "Yem maliyetlerinin azaltılması için sorgum sudan otu melezi üretimi kritik" diyen Karaca, bu alanda yapılacak çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Tohum Dağıtım Programının Detayları

Konuşmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) çerçevesinde Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yüzde 75’i hibe olarak 89 çiftçiye 2,700 kilogram tohum teslim edildi. Bu tohumların 1350 dekar alanda ekilmesi planlanıyor.

Kırklareli'nde 89 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi...

Kırklareli'nde 89 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve orman Müdürü Gökhan Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kırklareli'nde 89 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi...

Kırklareli'nde 89 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve orman Müdürü Gökhan Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşma yaptı.

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