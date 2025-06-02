Kırklareli'nde Longoz Ormanları Anma Pulu Tanıtıldı

Kırklareli'nde Anma Pulu Tanıtımı

Kırklareli'nde, «İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı» konulu anma pulu ve ilk gün zarfının tanıtımı PTT tarafından gerçekleştirildi. Törene Vali Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut katıldı.

Pul ve Zarfın Satışı Başladı

PTT Kırklareli Başmüdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, Başmüdür Serdal Bursalı, 100 bin adet anma pulu ve 2 bin adet ilk gün zarfının satışa sunulduğunu açıkladı.

Validen Mizahi Açıklama

Turan, mektup gönderme işlemleri sırasında yaptığı espriyle dikkat çekti: "Aman Kırklareli yerine Kırıkkale'ye göndermeyin sakın."

Çevre Duyarlılığı Vurgusu

Vali Turan, hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfının Kırklareli için büyük bir değer taşıdığını belirterek, “Dünya Çevre Günü nedeniyle bu etkinliğin düzenlenmesi ayrı bir anlam ifade ediyor.” dedi. Ayrıca, PTT'nin çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak adına güzel bir jest yaptığını dile getirdi.

PTT'nin Anlamı

Turan, PTT'nin, teknolojik imkanları en güzel şekilde kullanarak hayalleri bağlayan bir kurum olduğunu vurguladı. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’na yönelik tedavüle sürdüğü pul ve zarf tanıtımını gururla gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Hep beraber unutulmaz anlar yaşadık. Sevdiklerimize özel kartlar göndermek değerli bir deneyim oldu.” şeklinde konuştu.

PTT tarafından tedavüle sunulan "Dünya Çevre Günü İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfının tanıtımı yapıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, PTT Kırklareli Başmüdürlüğünde gerçekleştirilen tören öncesi pul ve ilk gün zarfına ilişkin Başmüdür Serdal Bursalı'dan bilgi aldı.

PTT tarafından tedavüle sunulan "Dünya Çevre Günü İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfının tanıtımı yapıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, PTT Kırklareli Başmüdürlüğünde gerçekleştirilen tören öncesi pul ve ilk gün zarfına ilişkin Başmüdür Serdal Bursalı'dan bilgi aldı.