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Kırklareli'nde Öğrencilere Heimlich Manevrası Eğitimi Verildi

Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerine, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında Heimlich manevrası eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 16:28
Kırklareli'nde Öğrencilere Heimlich Manevrası Eğitimi Verildi

Kırklareli'nde Sağlık Eğitimi Desteği

Kırklareli'nde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı çerçevesinde ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda, Ahmet Yener İlkokulu'nda gerçekleşen programda, öğrencilere ilk önce teorik bilgiler aktarıldı; ardından ise pratik uygulamalarla eğitim pekiştirildi.

Vali Uğur Turan'dan Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, söz konusu eğitimlerin her okulda düzenleneceğini duyurarak, geleceğin sağlam temellerle inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Turan, "Ben mesaimi aşkla şevkle yapmaya gayret ediyorum. Ama tek taşla duvar olmuyor, tek çiçekle bahar gelmiyor. Gelecek inşa etmeye çalışıyoruz," dedi.

Turan, ayrıca ilk yardım ve sağlık eğitimlerinin önemine dikkat çekerek, planlı ve programlı hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Gönülden yapılan her işin sonunda başarıya ulaşıldığını ifade etti.

Programın Devamı

Programda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da birer konuşma yaptı. Tören sonunda, sigarayı bırakan vatandaşlara Vali Turan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinliğin sonunda Vali Turan ve beraberindekiler stantları gezerek, katılımcılarla sohbet etti.

Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine...

Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Ahmet Yener İlkokulu'nda program düzenlendi.

Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine...

Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine Heimlich manevrası eğitimi verildi. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Ahmet Yener İlkokulu'nda program düzenlendi.

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