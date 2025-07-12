Kırklareli'nde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kırklareli Kofçaz'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Başlatıldı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocatarla köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, anızlık alanda başlamasının ardından kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangının çıktığı bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yangına, havadan bir helikopter ve iki uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilmektedir.

Yangının ilk noktası olan alanda bir otomobilin de alev alarak yandığı bildirildi. Köylüler, traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek vererek, yerel dayanışmayı sergiliyorlar.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı komanda timi de çalışmalara katkıda bulunuyor. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol ve İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da olay yerindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.