Kırklareli'nde Otluk Alandan Ağaçlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:52
Kırklareli'nde Otluk Alandan Ağaçlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Otluk Alandan Ağaçlık Alana Yangın!

Kırklareli iline bağlı Kavaklı beldesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, ağaçlık bölgeye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Otluk arazideki alevler hızla yayılarak ağaçlık alana ulaştı. Yangının büyümesi üzerine, bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi.

Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü ve yangında toplam 200 dekar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yangın çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye geldi.

Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye...

Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye...

Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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