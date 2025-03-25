Kırklareli'nde Otomobil Kazası: İki Yaralı

Kırklareli'nde İki Otomobil Çarpıştı

Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Cemal H. tarafından yönetilen 35 AH 1402 plakalı otomobil, Nedim G. idaresindeki 38 LU 625 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücü Cemal H. ve aynı araçta bulunan Raif H., sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaza anına ilişkin detaylar belirlenmeye çalışılıyor.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.