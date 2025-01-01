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Kırklareli'nde Oyuncak Fabrikasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:22
Kırklareli'nde Oyuncak Fabrikasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Yangın Paniği: Oyuncak Fabrikasında Alevler Yükseliyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahalede bulunuluyor. Büyükkarıştıran beldesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, bölgedeki tüm dikkatleri üzerine çekti.

Olaya Anında Müdahale Edildi

Yangının büyümesiyle birlikte, durumu fark eden yetkililer, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk etti. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadeleye devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı bildiriliyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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