Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kırklareli'de aniden başlayan sağanak yağış, kentin yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığınmak zorunda kaldı.
Gün Boyu Devam Edecek
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor. Kırklareli sakinlerinin dikkatli olması ve yağışa karşı önlem alması öneriliyor.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan sağanağın zaman zaman etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan sağanağın zaman zaman etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.