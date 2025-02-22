Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde silahla bir iş yerine ateş eden zanlı, emniyetin çalışmaları sonucu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:33
Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde Silahlı Saldırı Olayı

Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bu olayla ilgili hızla harekete geçti.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen şüpheli E.Ö, ikametinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, ilgili soruşturma devam ediyor.

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