Kırklareli'nde Sınır Güvenliğine Yeni Nesil İHA Desteği

Kırklareli'nin sınır güvenliği için emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine yeni nesil insansız hava araçları (İHA) dahil edildi. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin etkili çalışmalarını destekleyecek.

Vali Uğur Turan'dan Açıklamalar

Kırklareli Valisi Uğur Turan, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekle alınan İHA'ların, ilgili kurumlara teslim edildiğini bildirdi.

Etkin Sınır Güvenliği İçin İHA'lar

Vali Turan, yeni nesil İHA'lar sayesinde sınır güvenliğinin daha etkin bir şekilde sağlanacağını vurguladı. Bu unsurların önemine dikkat çeken Turan, gelecekteki güvenlik stratejilerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Jandarma Komutanı'ndan İHA'lara Destek

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ise, İHA'ların jandarmanın gücüne güç katacağını ifade ederek, Göç İdaresi Başkanlığına sağladıkları destek için teşekkür etti.

İHA'lar Hakkında Bilgiler

İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de, yeni İHA'lar hakkında bilgi vererek, bunların sınır güvenliğinde sağladığı avantajları aktardı. Yeni nesil İHA'lar, operasyonel kabiliyetleri ile dikkat çekiyor.

