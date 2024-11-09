DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.631.322,74 0,05%

Kırklareli'nde Yasaklı Irk Köpek Besleyen Kişiye 317 Bin Lira Ceza

Kırklareli'nde yasaklı ırk köpek besleyen bir kişiye 317 bin lira ceza kesildi, köpekler hayvan barınağına alındı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:00
Kırklareli'nde Yasaklı Irk Köpek Besleyen Kişiye 317 Bin Lira Ceza

Kırklareli'nde yasaklı ırk köpek besleyen bir kişiye, 317 bin 544 lira ceza kesildi. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında ortaya çıktı.

Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde, yasaklı ırkla 6 köpek beslediği tespit edilen M.K.'ye yüksek bir ceza uygulandı. Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucunda, kuralları ihlal eden bu durum hızlıca belirlendi.

Köpekler, yasaklı ırk kategorisinde yer aldıkları için Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Bu ceza, benzer durumların önüne geçilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kırklareli'nde yasaklı ırk 6 köpek besleyen kişiye 317 bin 544 lira ceza uygulandı. Köpekler...

Kırklareli'nde yasaklı ırk 6 köpek besleyen kişiye 317 bin 544 lira ceza uygulandı. Köpekler, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
2
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"
4
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz
5
Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum
6
Mengen Ormanları Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak