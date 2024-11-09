Kırklareli'nde Yasaklı Irk Köpek Besleyen Kişiye 317 Bin Lira Ceza

Kırklareli'nde yasaklı ırk köpek besleyen bir kişiye, 317 bin 544 lira ceza kesildi. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında ortaya çıktı.

Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde, yasaklı ırkla 6 köpek beslediği tespit edilen M.K.'ye yüksek bir ceza uygulandı. Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucunda, kuralları ihlal eden bu durum hızlıca belirlendi.

Köpekler, yasaklı ırk kategorisinde yer aldıkları için Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Bu ceza, benzer durumların önüne geçilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kırklareli'nde yasaklı ırk 6 köpek besleyen kişiye 317 bin 544 lira ceza uygulandı. Köpekler, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.