Kırklareli’ndeki tarihi binada yangın: Ekipler müdahale ediyor

Kırklareli’nde Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak’ta yer alan ve günümüzde kafe olarak kullanılmakta olan tarihi bir binada yangın çıktı. Osmanlı dönemine ait olan 2 katlı binada, ekipler yangını kontrol alma ve söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yangının söndürülme çalışmalarına, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da dahil edildi.





Çıkan yangının, yandaki apartmana da sıçraması ile apartmanda oturanlar binadan tahliye edildi. Müdahaleler devam ediyor.

Kırklareli Valisi ve Belediye Başkanı da söndürme çalışmalarını olay yerinden takip ediyor.