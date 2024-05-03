Ayda 60 TL ödemeyenin eli kolu bağlanacak! Sınırlama geldi artık kullanılmayacak

Son zamanlarda en çok kullanılan müzik platformu haline gelen Spotify ürünlerine zam açıklaması, müzik severleri üzdü. Artık ücretsiz uygulamanın kaldırıldığı açıklamasını yapan firma en düşük üyelik tutarında da revizeye gittiğini belirtti. Spotify, ücretsiz plan kullanıcıları için şarkı sözleri erişiminde sınırlama getirmeye karar verdi. Uygulamayı ücretsiz olarak kullanan kullanıcının kimi haklarının elinden alınacağı anlamına gelen bu konu, şarkı sözlerinin tamamını görememesine ve aylık bir sınırı aşmamaları anlamına geliyor.

SPOTİFY'A MAYIS ZAMMI

Spotify tarafından geçtiğimiz gece alınan karara sebep olarak ücretsiz plan kullanıcılarının şarkı sözlerini aşırı kullanması ve platformun gelirini olumsuz etkilemesi olarak gösterilirken, artık bu özelliklerin 59.99 TL'lik paket kapsamında yer alacağı belirtildi.

Milyonlarca kullanıcıda hayal kırıklığı yaşatan bu durum karşısında ücretsiz kullanıcı tepkisini göstermeye başladı. Gelen sınırlama ile birlikte aylık 1 şarkı sözü görüntülemesinin yapılacağı belirtilirken, "Şarkı Sözlerini Göster" butonuna basan kullanıcımın bu bildirim ile karşılaşması adeta kullanıcıyı şok etti.





SPOTİFY AYLIK NE KADAR?

Aylık 1 şarkı sözünü geçen kullanıcılarının paralı sürüme geçmesi için firma tarafından uyarı yapılırken, kararı alınan bu uygulama ile birlikte kullanıcı sayısında azalma olacağı tahmin ediliyor. Çünkü paralı olarak sunulan paketler, bireyin bütçesini aşabiliyor. Spotify Premium üyeliği ise aylık 59,99 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunulurken en düşük paket, öğrenci premium paket olan 32,99 TL'lik kampanya olarak bilinirken, öğrenci olmayan kullanıcı ise bu tarifenin eşi olarak 59,99 TL ödemek durumunda kalıyor.

• Bireysel Premium: 4 ay boyunca 59,99 TL

• Öğrenci Premimum: 1 ay ücretsiz, sonraki aylar 32,99 TL

• Duo Premium: 2 Premium hesap 79,99 TL

• Premium Aile Paketi: 99,99 TL

Spotify tarafından alınan şarkı sözü kararı kullanıcı tarafından tepki ile karşılanacağa benziyor. Müzik dinleme platformları arasındaki rekabeti kızıştıracağa benzeyen Spotify'ın bu açıklaması sonrasında diğer platformların, Spotify'ın kullanıcısını çekmek adına çeşitli kampanyalar düzenleyebileceği tahmin ediliyor. Apple Music ve YouTube Music platformları, Spotify tarafından alınan kararlardan en çok etkilenecek olan sistemler olacağı tahmin ediliyor.