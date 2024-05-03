Başvuran emekliye 18.000 TL nakit kıyağı! Tek kuruş geri ödemesi yok

Bankaların en gözde müşterisi haline gelen emeklilere Yapı kredi bankasından yeni kampanya duyurusu geldi. Detaylar haberimizde…







EMEKLİLERE SON FIRSAT: BAŞVURANLAR 18 BİN LİRA ÖDEME ALACAK

Yapı Kredi'nin 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı emekliler için harika bir fırsat. Özellikle paraya ihtiyacı olan emekliler bu kampanyadan yararlanarak ciddi bir gelir elde edebiliyor.

Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde! Yapı Kredi Bankası emeklileri sevindirecek bir promosyon sunuyor.

Bugün sona eren kampanya kapsamında emekli maaşını Yapı Kredi'ye devredenler çeşitli ek ödemelerle karşılaşacak.

SON GÜN

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'den SGK emekli maaşı almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilecek, 2 ödeme talimatı faturası ibraz etmeleri halinde 1.000 TL, 1.000 TL ve üzeri ödeme yapılacak. İlk kez kredi kartı alacak olanlar veya mevcut kartlarıyla. Toplam 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanacak olan öğrenciler, harcamalarına 1.000 TL ve ekstra 1.000 TL kazanma şansı yakalayacak. Yapı Kredi Mobil uygulamasına ilk kez giriş yapanlara TL nakit ödül.

Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan Yapı Kredi Mobil, kişisel internet şubesi veya bankanın müşteri iletişim merkezi üzerinden emeklilik maaşları Yapı Kredi'ye aktarılabilmekte ve promosyon taahhütleri verilebilmektedir.

Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler maaşlarını e-Devlet üzerinden Yapı Kredi'ye aktarabilmektedir. Konuyla ilgili konuşan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi olarak müşterilerine “hizmette sınır yoktur” anlayışı ile hizmet sunduklarını söyledi.

ÜLGEN, ŞU DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU:

“Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet sayesinde emekli müşterilerimize hayatın her alanında destek oluyoruz. Bu kapsamda emeklilere hizmet kalitesi anlayışımızı tanıtmak amacıyla nakit promosyon kampanyamızı güncelledik.

Emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit promosyon avantajları, ek ikramiye olanakları ve maaşlarını kolayca aktarma olanağı sunarak hayatın her alanında destek oluyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunarak öncülük etmeye devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.