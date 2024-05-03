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Bu karar çıkarsa dolar çakılacak! Doları olanı üzen, dolar borçlanana oh çektiren tarih!

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar kuruyla ilgili yeni bir tahminde bulunuyor. Hızla düşüşe geçen dolar ve euroya ilişkin ilginç açıklamalarda bulunan Eğilmez, dolar kurunun 7 liraya kadar düşebileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:18
Bu karar çıkarsa dolar çakılacak! Doları olanı üzen, dolar borçlanana oh çektiren tarih!

Kapalıçarşı'da satılan dolarlar bankalararası piyasadan daha ucuz. 32 lira doların direnç noktası haline geldi. Analistler dolar kurunun bu hafta 33 TL seviyesini yeniden test etmesini bekliyorlar.

“DOLARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK”

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında "Aylık çekirdek enflasyon eğiliminde belirgin ve aynı zamanda kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin seviyesine yaklaşana kadar kısıtlayıcı para politikamıza devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'de gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen “çekirdek” enflasyon ciddi oranda düşene dek yüksek faiz oranları devam edecek. Faizlerin yüksek olduğu dönemde ülkeye sıcak para akacak ve dolar kuru düşüş trendini sürdürecek.

"DOLAR 25 TL'YE DÜŞEBİLİR"

Bu karar çıkarsa dolar çakılacak! Doları olanı üzen, dolar borçlanana oh çektiren tarih!

Ekonomist Mahfi Eğilmez, son açıklamasında "Sadece faizleri artırarak bu durumdan çıkamazsınız" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim bir tanımım var: Faiz yanlış belirlendiği takdirde ekonomiyi batırabilir. Doğru belirlense bile ekonomi kurtarılamaz. Mutlaka yanınızda bir şeyler getirmeniz gerekiyor. Amerikan ekonomisini yalnızca faizle kurtarabilirsiniz. Çünkü çok büyük yapısal reformlara ihtiyaç yok. Böyle bir yasaya, böyle bir demokrasiye, böyle bir eğitim reformuna ihtiyaç yok. Bu önlemler olmadan yalnızca yardımlarla hayatta kalamayız" Eğilmez, ayrıca doların düşüşüne ilişkin bilgiler de paylaştı.

"FAİZ ORANI ARTIRSA DÖNÜŞÜMLER AZALACAK"

Mahfi Eğilmez, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela şu anda kuru tutuyoruz. Döviz kurları baskı yapıyor, ne yapmalı, satmalı? Döviz sattı, şimdi alıyor. Tersine çevrildi ama tekrar satılacak. 32'de kuru tutmaya çalışıyorum. Neden tutunmaya çalışıyorsun? Gayri safi milli hasılayı (GSMH) yüksek göstermek için... Çünkü GSMH'yı hesaplarken, tüm malları güncel piyasa fiyatıyla toplayarak toplam GSMH'yı elde ediyoruz. Bunu yılın ortalama döviz kuruna bölmekteyiz. Döviz kuru ne kadar düşük olursa sonuç o kadar iyi olur. Onları durdurmak için baskı yaratıyoruz. Tabii bu da enflasyonun biraz daha düşmesine yol açıyor. Enflasyon 50-55'in altına düşmedi. IMF 45 diyor, bence biraz iyimser, ben 50-52 civarı diyorum. Eğer kurumaya bırakırsak sonumuz nereye varır? Tabii faizleri artırırsak Türk lirası değer kazanır. Bugün faizler yüzde 50'den yüzde 80'e çıkacak, döviz kuru da büyük olasılıkla yüzde 25'e düşecek"

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