PTT ve bankalarda sıra beklemeye son! Vergiler artık böyle ödenecek

Emlak vergisi ödemelerinde vatandaşlara yönelik sunulan kolaylıkların yelpazesi genişliyor. Bugünden itibaren başlayan uygulama kapsamında, vergi ödemelerini gerçekleştirmek artık daha pratik hale geliyor.

BURSA NILÜFER'DE EM-VERGİ ÖDEMEDE MOBİL VEZNELER HİZMETTE!





Yeni sistemde, veznelerin yanı sıra mobil ödeme, internet bankacılığı, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla da ödemeler yapılacak. Bursa Nilüfer Belediyesi ise emlak vergisi ödemelerini daha da erişilebilir kılmak için mobil veznelik hizmetini başlatıyor. 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bu uygulamada, vatandaşlar mobil veznelere nakit veya kredi kartıyla ödeme imkanına sahip olacaklar.

Mobil vezne hizmetinin yanı sıra, Nilüfer Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini de kullanmak mümkün olacak. 1-31 Mayıs tarihleri arasında her gün farklı mahallelerde hizmet verecek 3 mobil vezne, vatandaşlara emlak vergilerini ödeme kolaylığı sağlayacak.

Bu yeni düzenleme, emlak vergisi ödemelerini daha erişilebilir hale getirirken, vatandaşların ödeme sürecinde daha fazla seçenek sunuyor. Bu adımlarla vergi ödemelerinin daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.