Kırklareli'nin yüksek kesimleri kara teslim oldu

Uzun bir süredir beklenen kar yağışı yurdu etkisi altına almayı sürdürüyor. Doğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde yavaştan kendini gösteren kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini hissettirmeye başladı. Kentte 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nin yüksek kesimleri kara teslim oldu
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Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi şeklinde şiddetli kar yağışı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kentte 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi verildi. 

Kar yağışının oluşturduğu olumsuz durumlara karşılık İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarının bölgede günlük yaşamı etkilemesinin yanı sıra sıcaklık değerleri de -2 derecelerine kadar indiği bildirildi.

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