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Kırklareli'nin yüksek kesimleri kara teslim oldu

Kırklareli'nin yüksek kesimleri kara teslim oldu Uzun bir süredir beklenen kar yağışı yurdu etkisi altına almayı sürdürüyor. Doğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde yavaştan kendini gösteren kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini hissettirmeye başladı. Kentte 11 köy yolu ulaşıma kapandı.