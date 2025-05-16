Kırklareli Öğrencileri Trafik Eğitimi Aldı

Kırklareli'nde köy okullarında eğitim gören öğrencilere, jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesi ile Vize ilçesinin Çakıllı ve Kıyıköy beldelerine gitti.

Kaynarca İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitimde, jandarma ekipleri öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi sundu. Eğitimin ardından, öğrenciler jandarma araçlarını da yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynarca İlkokulu Müdürü Muharrem Yörükoğlu, eğitimlerin öğrencilere büyük katkı sağladığını belirterek, “Çocuklarımız bugün trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrendi. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini diliyoruz.” dedi. Yörükoğlu, jandarma ekiplerinin çocuklarla olan iletişiminin son derece olumlu olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden İnci Güneş Kuş, trafik kurallarını öğrendiği için mutlu olduğunu ifade ederken, Selim Eraslan da kaldırımın neresinde yürüneceğini öğrendiğini belirterek jandarma ekiplerini yeniden okuluna davet etti.

Mobil Trafik Eğitim Aracı’nın, belirli aralıklarla kent genelindeki farklı okullarda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Kırklareli'nde köy okullarında eğitim gören öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi. Pınarhisar ilçesinin Kaynarca İlkokulu’nda düzenlenen eğitimde jandarma ekipleri, öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde köy okullarında eğitim gören öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi. Pınarhisar ilçesinin Kaynarca İlkokulu’nda düzenlenen eğitimde jandarma ekipleri, öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.