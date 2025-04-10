Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Bülent Şengörür'den devraldı.

Devir Teslim Töreni

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen devir teslim töreni, üniversitenin tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Prof. Dr. Ak, salona girişinde rektör yardımcıları ve senato üyesi akademisyenler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Yeni Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Ak, törende yaptığı konuşmada, kendisine görevi layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti. Rektörlük görevine başlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ak, 8 yıl boyunca Kırklareli Üniversitesinde rektörlük yapan Şengörür'ü katkılarından dolayı kutladı.

Ak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Kırklareli Üniversitesi olarak biz bir aileyiz. Çok uzun zamandır buradayım ve görev yapıyorum. Kırklareli Üniversitesinin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Geçmişten gelen gücü, umutla devam ettireceğiz. Bu yolculukta inşallah hep beraber gideceğiz. Birlik olursak aşamayacağımız hiçbir zorluk olmayacaktır. Güzel projelerle geçmişte olanı geleceğe daha da ileriye taşıyacağız."

Şengörür'ün Düşünceleri

Görevini Ak'a devreden Şengörür ise Kırklareli Üniversitesinde güzel ve başarılı işlere imza attıklarını belirterek, "Bu görevi devretmekten mutluluk duyuyorum. Kırklareli Üniversitesi, daha da başarılı işler yaparak adını duyuracaktır." dedi.

Törende, görevi devreden Şengörür, Ak'a çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Bülent Şengörür'den devraldı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Senato Toplantı Salonu'nda devir teslim töreninde Şengörür, Ak'a çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Bülent Şengörür'den devraldı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Senato Toplantı Salonu'nda devir teslim töreninde Şengörür, Ak'a çiçek takdim etti.